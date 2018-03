Решение Трампа шокировало его окружение

Советники Дональда Трампа шокированы его решением встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Во вторник, 20 марта, поздравляя Путина с переизбранием на пост главы государства, Трамп заявил, что надеется вскоре встретиться с ним. Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, что эти слова Трампа изумили его помощников, так как на брифингах перед звонком в Москву вопрос о возможной встрече двух президентов даже не затрагивался и никакой подготовки к нему не ведется.

Сам Трамп заявил журналистам, что, возможно, встретится с Путиным в недалеком будущем. При этом официальные лица недоумевают, когда могут состояться эти переговоры, ведь в графики президентов до ноября не входит даже одновременное посещение одной и той же страны. В ноябре Трамп и Путин встретятся на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

В своем микроблоге Twitter Трамп написал 21 марта: "Ладить с Россией – это хорошо, а не плохо". И добавил, что Москва может помочь США решить ряд международных проблем.

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH!