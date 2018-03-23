Депутатам изменили режим работы
Новый график работы Госдумы РФ одобрили в пятницу, 23 марта, законодатели нижней палаты парламента. Согласно поправкам в Регламент, представленным председателем Комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой, со следующей недели пленарные заседания будут проходить не по средам и пятницам, а по вторникам и четвергам. Продолжительность заседаний не изменится: во вторник – до 18:00, в четверг – до 15:00. Что касается заседаний Совета Госдумы, то они отныне будут начинаться в понедельник в 14:00 и в среду в 10:00.
При этом выступления представителей фракций нижней палаты по социально-экономическим, политическим и иным актуальным вопросам теперь будут проходить в самом начале пленарного заседания, перед голосованием по проекту его повестки. До сих пор, напомним, для выступлений отводилось фиксированное время – в 12:30, то есть фактически в разгар заседания.
Нововведения потребовались для того, чтобы парламентарии получили возможность уделять больше внимания избирателям в регионах, пояснила Савастьянова. Она подчеркнула, что с предложением о подобных изменениях ранее выступили все думские фракции. Спикер ГД Вячеслав Володин идею поддержал.
"У нас цель одна – дать возможность депутатам в еженедельном формате встречаться с избирателями. И мы с вами за счет изменения графика эту задачу решаем", – подчеркнул он, отметив, что трудиться депутатам теперь придется напряженнее.
Напомним, что осенью 2017 г. депутаты согласились сократить время перерывов. Это позволило им заканчивать работу в ГД к 15:00 в пятницу и в этот же день уезжать в регионы, работа с которыми объявлена одним из приоритетов Госдумы 7-го созыва.
Нынешнее предложение по изменению регламента депутатами также было одобрено единогласно. Таким образом, следующее пленарное заседание состоится во вторник, 27 марта.
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