Европа атакует Россию

Послов РФ вызывают на ковер

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в Министерство иностранных дел в Варшаве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Польше Владимир Александров.

"Посол России вызван в МИД на 12.00 местного времени (13.00 мск)", – подтвердил он РИА "Новости".

Другой информации собеседник агентства не сообщил. Однако ранее издание The Times распространило сведения о том, что ряд европейских стран намерены последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов.

В списке агрессивно настроенных государств числятся Польша, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и другие. Кроме того, о возможности выпроводить дипломатов РФ из США заявил Вашингтон. Правда, с оговоркой, что сделает это вслед за европейскими партнерами.

Судя по всему, младоевропейцы решили поймать Вашингтон на слове. Помимо посла в Польше, на ковер вызваны послы РФ в Латвии, Литве и Эстонии. В частности, представитель нашей страны в Литве Александр Удальцов должен посетить Министерство иностранных дел этой страны также в понедельник, 26 марта, передает РИА "Новости". "В 16:00 посол России вызван в МИД. По итогам будет готов дать комментарии", – говорится в сообщении.