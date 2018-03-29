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Посол США предсказал новую беду

Джон Хансман. Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Cahn
Джон Хантсман против своей воли давно стал рупором плохих новостей

Теперь он не исключил ареста российских активов. Решение о новых ограничениях в отношении РФ может принять американский Конгресс.

Это реально, заявил Джон Хантсман РБК. Он никогда "не видел, чтобы республиканцы и демократы были так единодушны по вопросу этих санкций".

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А "когда это произойдет и кого это коснется", посол США не знает. На вопрос, как Америка собирается это сделать, если в отношении дипсобственности России действует Венская конвенция, гарантирующая ее неприкосновенность, Хантсман ответил, что, кроме этого документа, есть "другие соглашения".

В отношениях Москвы и Вашингтона случаются и хорошие моменты, когда они "могут сесть за стол и честно поговорить о том, что значит быть надежным и ответственным партнером", отметил посол.

Предупреждение посла прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, угроза ареста российских активов в США существовала давно.

"Сам же Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в "посла плохих новостей". Все его слова о готовности к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона", – отметил Пушков в Twitter.

Ранее США расширяли санкции против России – под предлогом вмешательства в их президентские выборы в 2016 г., что Москва категорически отрицает. Ограничения предполагают, что активы их фигурантов на территории Америки будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям Соединенных Штатов будет запрещено вести с ними дела. Данные меры введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и указа о блокировании собственности вовлеченных в значительную зловредную киберактивность лиц.

Алла НИКИТИНА
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