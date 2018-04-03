Саакашвили грозит Грузии переворотом

Бывший одесский губернатор пообещал вернуться на первую родину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что скоро прилетит в родные пенаты и разберется с действующей властью. Соответствующее видеообращение гордый грузин, как он себя называет, выложил в аккаунте "Единого национального движения" в Facebook.

"Я говорю этой мафии: мы упраздним ваше правление. Мы вернем экономическую власть грузинским семьям, каждому грузину и настоящим грузинским бизнесам. Когда мы сделаем это, это даст нам возможность сразу увеличить зарплаты", – пообещал Михаил Николозович. Его слова приводит "Спутник Грузия".



По его мнению, в нынешнем катастрофическом положении в экономике Грузии виноваты мафиозные структуры, возглавляемые бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. А граждане страны фактически стали заложниками банковской мафии, заявил проколовшийся в качестве председателя Одесской облгосадминистрации и буревестника новой украинской революции политик.

Недоукраинец поведал о своих планах по спасению родного Отечества.

"Главная проблема Грузии в том, что Грузия опустошается. Это реальная угроза. Исправить эту реальную угрозу возможно только увеличением экономических возможностей, быстрым повышением уровня жизни, ростом зарплат. Я намерен лично этим заняться. Сейчас они возбуждают против меня дела только с одной целью – чтобы я даже не думал приезжать в Грузию. Не дождетесь! Я приеду в Грузию и осуществлю все эти программы вместе с моей командой. Я не брошу мой народ в беде", – подчеркнул Саакашвили и добавил, что уверен в смене власти в Грузии уже в нынешнем году.

В марте он призвал сторонников "Единого национального движения" активно готовиться к президентским выборам в стране и сказал о желании вернуться к власти в стране первого своего гражданства.

Следующие выборы президента Грузии должны состояться в октябре 2018 года. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок.

Саакашвили руководил страной в 2004-2013 годах. В 2014-м против него в Грузии было возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен во внутригосударственный розыск.

На волне украинского Майдана пришедшим к власти Петром Порошенко ему был дарован паспорт с трезубцем и пост головы Одессы в 2015 году. Однако в 2016-м его сместили, после чего грузин развернул некую деятельность, возбудив теперь уже бывшего друга и соратника в антироссийской истерике Петра Алексеевича против себя. Михаил Николозович обвинял пана Порошенко в покровительстве мафиозным одесским кланам, обзывал его барыгой, а также создал "Движение новых сил". Между тем массовой поддержки украинцев не получил, если не считать известного "вноса" грузинского тела через польско-украинскую границу осенью 2017 года.

Ну а дальше был цирк с конями с поимкой Саакашвили на крыше, вытаскиванием его из машины силовиков оставшимися верными сторонниками. А в довершение – нагнув политика в три погибели, в феврале украинские правоохранители выволокли того за волосы из киевского общепита, и через недолгое разбирательство в суде он был отправлен восвояси за пределы Незалежной.

Так Саакашвили очутился в Нидерландах, где воссоединился с семьей, получив удостоверение личности, которое позволяет ему жить и работать в Евросоюзе.

Но мятежная душа просит бури.

