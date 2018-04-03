Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Саакашвили грозит Грузии переворотом

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Maciej Luczniewski
Бывший одесский губернатор пообещал вернуться на первую родину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что скоро прилетит в родные пенаты и разберется с действующей властью. Соответствующее видеообращение гордый грузин, как он себя называет, выложил в аккаунте "Единого национального движения" в Facebook.

"Я говорю этой мафии: мы упраздним ваше правление. Мы вернем экономическую власть грузинским семьям, каждому грузину и настоящим грузинским бизнесам. Когда мы сделаем это, это даст нам возможность сразу увеличить зарплаты", – пообещал Михаил Николозович. Его слова приводит "Спутник Грузия".

По теме

По его мнению, в нынешнем катастрофическом положении в экономике Грузии виноваты мафиозные структуры, возглавляемые бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. А граждане страны фактически стали заложниками банковской мафии, заявил проколовшийся в качестве председателя Одесской облгосадминистрации и буревестника новой украинской революции политик.

Недоукраинец поведал о своих планах по спасению родного Отечества.

"Главная проблема Грузии в том, что Грузия опустошается. Это реальная угроза. Исправить эту реальную угрозу возможно только увеличением экономических возможностей, быстрым повышением уровня жизни, ростом зарплат. Я намерен лично этим заняться. Сейчас они возбуждают против меня дела только с одной целью – чтобы я даже не думал приезжать в Грузию. Не дождетесь! Я приеду в Грузию и осуществлю все эти программы вместе с моей командой. Я не брошу мой народ в беде", – подчеркнул Саакашвили и добавил, что уверен в смене власти в Грузии уже в нынешнем году.

В марте он призвал сторонников "Единого национального движения" активно готовиться к президентским выборам в стране и сказал о желании вернуться к власти в стране первого своего гражданства.

Следующие выборы президента Грузии должны состояться в октябре 2018 года. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок.

Саакашвили руководил страной в 2004-2013 годах. В 2014-м против него в Грузии было возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен во внутригосударственный розыск.

На волне украинского Майдана пришедшим к власти Петром Порошенко ему был дарован паспорт с трезубцем и пост головы Одессы в 2015 году. Однако в 2016-м его сместили, после чего грузин развернул некую деятельность, возбудив теперь уже бывшего друга и соратника в антироссийской истерике Петра Алексеевича против себя. Михаил Николозович обвинял пана Порошенко в покровительстве мафиозным одесским кланам, обзывал его барыгой, а также создал "Движение новых сил". Между тем массовой поддержки украинцев не получил, если не считать известного "вноса" грузинского тела через польско-украинскую границу осенью 2017 года.

Ну а дальше был цирк с конями с поимкой Саакашвили на крыше, вытаскиванием его из машины силовиков оставшимися верными сторонниками. А в довершение – нагнув политика в три погибели, в феврале украинские правоохранители выволокли того за волосы из киевского общепита, и через недолгое разбирательство в суде он был отправлен восвояси за пределы Незалежной.

Так Саакашвили очутился в Нидерландах, где воссоединился с семьей, получив удостоверение личности, которое позволяет ему жить и работать в Евросоюзе.

Но мятежная душа просит бури.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Крым оградили от вражеских налетов

Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией

Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля

Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей