Новые ограничительные меры коснулись и простых граждан страны

Свежеиспеченные американские санкции, как бы ни заявляли в Вашингтоне, имеют прямое отношение к простым россиянам, поскольку затрагивают многотысячные коллективы предприятий, против которых они введены. Об этом заявили в посольстве России в США с официальной страницы в Facebook.

"Вашингтон вновь ударил по российско-американским отношениям. Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном "штрафном" списке", – говорится в заявлении.

Ранее сегодня стало известно, что американский минфин ввел в санкционный список 38 российских физических лиц и компаний. В частности, под ограничения попали такие крупные отечественные локомотивы промышленности, как "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", En+ Group и другие.

"США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, интеграционных процессов в мировой экономике", – отмечают в посольстве.

В дипкорпусе назвали происходящее санкционным приступом в Вашингтоне, а также стремлением Штатов расколоть российское общество.

"Не получится. Под внешним давлением страна всегда объединялась вокруг своего лидера. Состоявшиеся недавно выборы Президента России продемонстрировали поддержку подавляющей части российского народа В.В.Путину", – подчеркивается в заявлении.

Пост сопровождает ролик о 85-летнем юбилее на "ГАЗа", прошедшем в 2017 году, в котором сообщается, что на горьковском предприятии работают 20 тыс. сотрудников.

Комментируя сегодня введение новых ограничительных мер, один из высокопоставленных чиновников Госдепа подчеркивал, что они не направлены против народа России, с которым США по-прежнему готовы вести диалог, пишет РИА "Новости".