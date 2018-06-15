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Эрдоган потребовал реформировать Совбез ООН

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Турецкий лидер ополчился на организацию из-за Израиля и Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал систему формирования Совета Безопасности Организации Объединенных Наций несправедливой и призвал к ее преобразованию. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Стамбуле, сообщает агентство Anadolu в пятницу, 15 июня.

"Судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза", – сказал турецкий лидер.

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По его мнению, все государства должны принимать участие в работе структуры.

Эрдоган считает, что проблемы в деятельности ООН не позволяют всемирной организации заниматься насущными делами, в том числе решать палестино-израильский конфликт и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке в целом.

В начале нынешнего мая президент Турции уже призывал к реформации Совбеза. Тогда он обвинил международное сообщество в лицемерии, а международные организации в двуличии.

В апреле этого года сам генсек ООН Антониу Гутерриш признал структурные проблемы Совета безопасности. Он отмечал, что орган больше не отражает баланса сил в мире и не соответствует современным реалиям.

Постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Кроме этих стран, есть и 10 непостоянных участников, которые избираются на двухлетний срок по пять ежегодно.

С 1 июня председательство в Совете безопасности ООН на месяц перешло к России.

Николай КАЦАПОВ
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