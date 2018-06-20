Россия и Китай вытащат Европу из ямы

Политикам ЕС дали совет, с кем и против кого пора дружить

В мире наступила эпоха глобального развала. США утратили господствующее положение в мире и продолжают отступать, круша по дороге все основы сложившегося за прошедшее столетие миропорядка. ООН уже не способна справляться с большими проблемами. Скоро падет ВТО. Выжить на этом фоне Европа сможет только, если обратится к России и Китая, говорится в статье, опубликованной в Die Zeit.

Китай уже бросил западу "геополитический, геоэкономический и технологический вызов". Поэтому Брюссель должен срочно приступать к переговорам с КНР по условиям доступа к рынкам, защите интеллектуальной собственности и т.п. Его роль в китайском проекте "Шелковый путь" должна быть четко обозначена и значительна. Иначе Европа окажется на обочине.

Диалог с Москвой также необходим, потому что без нее сегодня не решается ни один существенный для мира вопрос. Нужно искать ниши для сотрудничества. Нельзя зацикливаться на украинском вопросе. В отношениях с Китаем и Россией Европа должна понять, что ей придется мириться с существующими разногласиями, но при этом у нее будет возможность работать вместе там, где их интересы совпадают.

По мнению издания, если сейчас европейцы не наберутся смелости и не сделают соответствующие шаги, то Дональд Трамп затянет их в яму вслед за американцами. Пора проявить самостоятельность: признать новый миропорядок, отцепиться от США и ухватиться за новый "реальный" локомотив, который поможет пережить нынешний кризис.