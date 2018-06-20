Америку лишили чемпионского пояса борца за демократию

Вашингтон уже ищет возможности вернуться в СПЧ ООН

Решение США выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ) отрицательно скажется на его репутации сторонника демократических ценностей. Так Брюссель прокомментировал действия Вашингтона.

"США всегда были на переднем крае борьбы за права человека во всем мире, на протяжении многих лет были сильным партнером Европейского союза в Совете по правам человека, – сказано в заявлении ЕС. – Решение (о выходе) может подорвать роль США как чемпиона и сторонника демократии на мировой арене", – констатировали в Евросоюзе.

В Брюсселе нашли нужным подчеркнуть, что считают СПЧ ООН эффективным органом защиты прав человека и подтвердили свою приверженность этой организации.

Между тем, Вашингтона, который в ответ на критику, в частности, из-за разлучения нелегальных мигрантов с их детьми, предпочел покинуть СПЧ, ищет возможности для маневра. Так, постпред США при ООН Никки Хейли не исключила, что отсутствие американского представителя в СПЧ будет недолгим:

"Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", - приводит сайт "Комсомольская правда" слова Хейли.

США объявили о выходе из СПЧ ООН 19 июня. Ранее США второй раз в своей истории покинули ЮНЕСКО.