Британские корабли вышли на перехват российских

Инциденты в Северном море происходят все чаще

Два российских корвета класса "Стерегущий" были перехвачены по приказу командующего британским военным флотом, когда они появились неподалеку от границ Великобритании. Так сообщило издание Express со ссылкой на командира фрегата Королевского флота HMS Montrose Конора О'Нилла.

В статье говорится, что британский флот перехватил "путинские военные корабли" в Северном море. Причем на подобные действия командование Соединенного Королевства подвигли "странные" маневры российских экипажей.

"Пройдя большую часть Северного моря, корабли сильно снизили скорость и медленно направились к северному побережью Норфолка", – сообщили изданию британские официальные лица.

На самом деле российские корабли двигались вдоль побережья Дании и Норвегии, когда к ним "присоединился" HMS Montrose. Инцидент произошел на прошлой неделе и окончился без последствий. Однако сами действия британского командования не могут не вызывать удивления. Причем это уже не первый случай, когда на перехват российских кораблей Лондон поднимает флот и даже авиацию. Так, в мае проходящий российский корабль сопровождали эсминец HMS Diamond и вертолёт Wildcat.