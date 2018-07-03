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Американский сенатор назвал Россию супердержавой

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde/face to face
Конгрессмен назвал общность интересов двух стран поводом для сближения

Руководству Соединенных Штатов следует рассматривать Россию как супердержаву и конкурента, а не врага. Об этом заявил американский сенатор Ричард Шелби.

Рассказывая об итогах переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, конгрессмен отметил, что, несмотря на то, что отношения между двумя странами на данный момент носят непростой характер, сблизить позиции Москвы и Вашингтона могут "общие интересы по всему миру", пишет РИА "Новости".

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"Да, мы можем быть соперниками, но нам не обязательно быть противниками", – добавил Шелби.

Он также отметил, что в ходе переговоров с главой российского МИД затронули много серьезных вопросов, но основное внимание уделили "предстоящей встрече президентов Трампа и Путина".

Напомним, встреча президентов России и США произойдет 16 июля в Финляндии. Она станет первым официальным саммитом лидеров двух двух государств. Ранее Путин и Трамп общались лишь на полях международных мероприятий. До начала официальных переговоров в Хельсинки лидер Белого дома планирует встретиться тет-а-тет с российским президентом.

Делегация конгрессменов США прибыла в Россию 30 июня. Сенаторы уже провели ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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