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Европа победит Россию в войне

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Наша страна стала гораздо слабее, а ЕС - гораздо сильнее, считают на Западе

Если между армиями России и европейских стран вспыхнет конфликт, то победителями из него выйдут европейцы. РФ уже не та, что была в советские годы, да и страны западного блока в последние года существенно укрепили собственную обороноспособность. Такое мнение высказал профессор Хью Уайт, занимающийся стратегическими исследованиями в Австралийском национальном университете.

"Европа сегодня намного сильнее, а Россия относительно слабее, чем в 1948 г.  или последующие годы. Россия действительно угрожает перестроить свои западные границы после холодной войны и расширения ЕС и НАТО на восток. Но у нее нет никаких шансов обогнать Европу, не говоря уже о том, чтобы стать своего рода паневразийским гегемоном, которым могли стать сталинский Советский Союз или гитлеровская Германия", – заявил эксперт на страницах издания The National Interest.

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Уайт, говоря о силе европейцев и слабости русских, намекает на то, что Вашингтону незачем тратить столько сил и средств на военное усиление союзников. Поддержка союзников в XX веке "была инструментом политики, призванным служить фундаментальным интересам США, особенно интересам собственной безопасности Америки".

Но в изменившихся обстоятельствах страны ЕС сами смогут дать отпор врагу. "Возможно, они (американцы) должны оставить европейцев защищаться самим", – подчеркнул профессор.

Эта позиция совпадает с мнением президента США Дональда Трампа. С момента избрания на президентский пост осенью 2016 г. он говорит о том, что Америка должна перестать финансировать НАТО, раз другие участники альянса не выполняют обязательств по обеспечению оборонных расходов.

В настоящий момент США и ЕС находятся в предконфликтном состоянии из-за протекционистских мер, которые принял Вашингтон. Весной Белый дом ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из Европы. Страны Старого Света приняли ответные меры. Это обострило отношения между двумя берегами Атлантики до предела. Совместная стратегия обороны и безопасности является едва ли не последним звеном, которое держит союзников в одной упряжке. Если дальнейшее существование НАТО будет поставлено под угрозу, США и Европа из союзников превратятся в ярых соперников.

На этом фоне следовало бы ожидать укрепления отношений между Россией и Европой. В этом случае их армиям не пришлось бы и в теории выяснять отношения на поле боя. Европейцам давно не нравится санкционная политика США против РФ, к которой Вашингтон принуждает присоединиться европейские страны. Европейские предприятия терпят колоссальные убытки. Если между США и ЕС настанет разлад, это может ускорить решение вопроса об отмене европейских санкций.

Впрочем, некоторые российские эксперты скептически оценивают возможность сближения РФ и Европы. "Изменение экономической конъюнктуры не является главным препятствием для потенциального сближения Европы и России на фоне открывшегося противостояния между США и ЕС. Куда в большей степени ему мешает новая ориентированность российской политики", - считает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Он подчеркивает, что Россия ориентируется на "вертикаль власти", а ЕС - на демократические ценности, и это несоответствие помешает сторонам найти общий язык. 

Андрей ФИЛАТОВ
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