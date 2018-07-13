Российский МИД советует польским властям в деле расследования катастрофы самолета с Качиньским "заняться делом"

Варшава отрабатывает политзаказ, обвиняя Москву в трагедии с рухнувшим под Смоленском 10 апреля 2010 г. лайнером Ту-154, на котором летела польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качиньским на памятные мероприятия в Катынь. Об этом говорится в заявлении МИД России, размещенном на официальном сайте ведомства в пятницу, 13 июля.

"Очевидно, что речь идет о банальной отработке политического заказа. Как бы конструктивно ни вела себя Россия, на нее все равно вешают громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве, демонизируют в глазах польского и международного общественного мнения. Чиновникам в Варшаве пора, наконец, прекратить ненужные упражнения и заняться делом", – отмечается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве "с недоумением восприняли очередной выпад польской подкомиссии" по так называемому повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском борта №1 Польши. Фактически нашу страну "обвиняют в злонамеренном препятствовании установлению "истинных" обстоятельств крушения".

"Предметом спекулятивных домыслов выбрана тема реконструкции разбившегося авиалайнера из собранных на месте трагедии фрагментов", – указывается в заявлении.

Ранее Варшава пожаловалась, что Москва отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М. "Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле или абсолютном отсутствии компетенций в области расследования авиакатастроф", – утверждалось в сообщении подкомиссии Минобороны Польши 10 июля.

Как напоминает РИА ФАН, в начале нынешнего апреля следствие по делу о крушении польского президентского самолета, в котором погибли все 96 пассажиров и экипаж, было продлено до конца 2018 года.

Москва неоднократно призывала Варшаву прекратить спекуляции на трагедии Ту-154.