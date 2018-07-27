Картинки Юнкера отбили у Трампа желание воевать

Простейший педагогический прием помог образумить американского лидера

Руководство Евросоюза сумело найти правильный подход к президенту США Дональду Трампу. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объяснил американскому лидеру, почему торговые войны наносят вред обеим сторонам, на понятном тому языке – при помощи ярких карточек. Этот метод сработал: глава Белого дома по крайней мере понял, чем именно недовольны европейцы.



О педагогическом открытии Юнкера написала газета The Wall Street Journal, сославшись на источник в ЕС. Чиновник, принимавший участие во встрече Трампа с Юнкером, которая прошла в среду, 25 июля, в Белом доме, рассказал, что европейская делегация как следует подготовилась к переговорам.

Для Юнкера заготовили более десяти шпаргалок. На каждой из них при помощи иллюстраций были представлены максимум три параметра по определенной теме, например по торговле автомобилями или по стандартам медицинской техники. Глава Еврокомиссии объяснял Трампу, как именно изменились или еще изменятся те или иные показатели от введения повышенных таможенных пошлин. Тем самым американского президента плавно подвели к нужному выводу: в торговой войне между США и Евросоюзом проиграют обе стороны.

"Мы знали, что это не научный семинар. Все должно было быть очень просто", – сообщил изданию неназванный представитель ЕС.

Теперь, возможно, этот подход захотят взять на вооружение другие страны и организации, у которых в последнее время не складываются отношения с Дональдом Трампом. Они тоже попробуют донести до американского лидера свою позицию по спорным вопросам при помощи картинок.

К примеру, Москва может подготовить красочный набор шпаргалок, в которых объяснит, почему Вашингтону не следует вмешиваться в строительство "Северного потока – 2". Берлину следует сделать шпаргалки на тему "Увеличение военных расходов – это плохо". Анкара предпримет попытку донести до американцев, что у нее есть право покупать то оружие и военную технику, которые она сама пожелает. А Тегеран сделает презентацию о недопустимости возобновления санкционного режима против Исламской Республики.

Переговоры Трампа с Юнкером завершились на позитивной волне. Это тем более удивительно, что сейчас отношения между двумя берегами Атлантики находятся не в лучшем состоянии. Главной причиной охлаждения является введение Соединенными Штатами повышенных таможенных пошлин на товары из ЕС.

На встрече политики пришли к ряду договоренностей, среди которых – работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта сжиженного природного газа из США в страны ЕС, сближение в области стандартов и объединение усилий для защиты американских и европейских компаний от недобросовестной практики в глобальной торговле, передает РИА "Новости". Обнуление пошлин и отказ от других протекционистских мер коснется в первую очередь обмена услугами, торговли химической и фармацевтической продукцией, медицинскими товарами, договорились представители Вашингтона и Брюсселя.

О том, насколько действенными оказались методы убеждения, примененные европейской стороной, может свидетельствовать твит Дональда Трампа после переговоров. "Очевидно, что Европейский союз, представленный Юнкером, и Соединенные Штаты, представленные вашим покорным слугой, любят друг друга", – написал он.