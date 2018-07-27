Депутату предложили подумать о профпригодности

Личные качества депутата Госдумы Натальи Поклонской отрицательно сказываются на работе вверенной ей комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так считает депутат ГД Оксана Пушкина. По ее мнению, Поклонской следует сложить полномочия главы комиссии или пересмотреть свое отношение к исполняемым обязанностям и людям вообще.

"Высокомерие и ханжество люди не прощают, они перестают уважать. Поклонская ведь давно уже игнорирует всех. "Я Крым вернула! А что ты сделал?" – примерно так, со слов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу. Вот пусть сама теперь делает выводы и решает, сможет ли руководить комиссией или нет", – приводит ИА REGNUM высказывание Пушкиной.

Накануне заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах оказалось сорванным из-за отсутствия кворума. Пушкина убеждена, что после демарша Поклонской на голосовании по пенсионному законодательству коллеги просто не хотят работать под таким руководством.

"Если мы говорим про убеждения, то до голосования сообщи коллегам о своем решении. Открыто. Это – команда. Это – про чувство локтя. Это - про ответственность. А когда человек говорит, например, что "я подготовила поправки к закону", это еще и популизм. К какому закону? Ты голосовала "против". Готовь новый закон! Непрофессионализм. Высокомерие. Воинствующая самовлюбленность. Конъюнктура. Демарш. Вот о чем эта история. И совсем не про судьбы людей – своих избирателей", – настаивает Пушкина.

Несмотря на то что фракция "Единой России" 16 июля приняла решение консолидированно голосовать в ходе первого чтения за правительственную инициативу по совершенствованию пенсионной системы, на заседании 19 июля Поклонская неожиданно выступила против.

"Это – личный пиар Натальи Владимировны", – оценила Пушкина. По ее мнению, экс-прокурор Крыма соскучилась по шумихе вокруг, которая была, к примеру, год назад вокруг фильма "Матильда", и теперь решила "напомнить о себе".