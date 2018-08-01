Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Белоруссия возьмет за горло Китай

Фото: president.gov.by
Глава Республики озвучил сельскохозяйственную стратегию

Белоруссия больше не намерена зацикливаться только на российском рынке. Она будет продавать свою продукцию, прежде всего аграрную, в разные точки мира. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

"Мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком", – подчеркнул Батька, инспектируя поля в Минском районе.

По теме

Правда, в этом году особого избытка не будет. В частности, урожай зерна ожидается на 0,5 млн т меньше, чем в прошлом. Но это мелочи по сравнению с Германией, Польшей, Францией, Испанией, где погода уничтожила почти весь урожай. Даже в России недобор будет 25%, полагает Лукашенко. Поэтому белорусам так важно убрать все, до последнего зернышка, чтобы и себя обеспечить, и продать было что при случае.

В целом глава Белоруссии признал, что Республика испытывает трудности с рынком сбыта, поэтому форсировать развитие сельскохозяйственной отрасли он не намерен. Но все впереди: "Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало. Как только увидим, что надо больше, мы увеличим (производство)", – обещал он. И это будет не только хороший ход в плане экономики. Поставки продовольствия сделают Беларусь серьезным геополитическим игроком, убежден Лукашенко. Ведь не зря есть такой всем понятный термин "продовольственная безопасность".

"Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все – нет независимости, нет суверенитета", – напомнил руководитель Республики.

Ранее у Москвы и Минска не раз возникали споры по поставкам в РФ белорусских продуктов. В частности, Роспотребнадзор периодически находит в белорусском молоке запрещенные вещества.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Август обогатил пенсионеров

Россиянам подготовили несколько важных перемен

Цена за Донбасс неподъемна для Украины

Киев утратил возможность принимать решения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей