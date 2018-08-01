Белоруссия возьмет за горло Китай

Глава Республики озвучил сельскохозяйственную стратегию

Белоруссия больше не намерена зацикливаться только на российском рынке. Она будет продавать свою продукцию, прежде всего аграрную, в разные точки мира. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

"Мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком", – подчеркнул Батька, инспектируя поля в Минском районе.

Правда, в этом году особого избытка не будет. В частности, урожай зерна ожидается на 0,5 млн т меньше, чем в прошлом. Но это мелочи по сравнению с Германией, Польшей, Францией, Испанией, где погода уничтожила почти весь урожай. Даже в России недобор будет 25%, полагает Лукашенко. Поэтому белорусам так важно убрать все, до последнего зернышка, чтобы и себя обеспечить, и продать было что при случае.

В целом глава Белоруссии признал, что Республика испытывает трудности с рынком сбыта, поэтому форсировать развитие сельскохозяйственной отрасли он не намерен. Но все впереди: "Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало. Как только увидим, что надо больше, мы увеличим (производство)", – обещал он. И это будет не только хороший ход в плане экономики. Поставки продовольствия сделают Беларусь серьезным геополитическим игроком, убежден Лукашенко. Ведь не зря есть такой всем понятный термин "продовольственная безопасность".

"Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все – нет независимости, нет суверенитета", – напомнил руководитель Республики.

Ранее у Москвы и Минска не раз возникали споры по поставкам в РФ белорусских продуктов. В частности, Роспотребнадзор периодически находит в белорусском молоке запрещенные вещества.