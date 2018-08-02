Лаврова насмешили веселые картинки

Сенаторы США нашли доказательство вмешательства РФ в американские выборы в соцсетях

Очередные обвинения Вашингтона в попытке Москвы повлиять на демократические процессы в США вызвали смех у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По его мнению, поиски врагов среди пользователей социальных сетей, публикующих карикатуры на политических деятелей, свидетельствует уже о психическом сдвиге ряда конгрессменов.

"Мне просто смешно, когда я слышу, что смешными картинками пытаются подорвать американскую демократию. Это, по-моему, уже проявления какой-то запредельной паранойи", – приводит RT слова Лаврова. "Несолидно для американских законодателей раздувать подобные сенсации из ничего, на пустом месте", – отметил он в ходе беседы с журналистами после заседания глав МИД АСЕАН в четверг, 2 августа.

Министра попросили прокомментировать последний доклад комитета Сената США по разведке, в котором утверждается, что россияне слишком часто публикуют мемы в соцсетях. Дескать, таким образом Москва пыталась манипулировать взглядами американцев.

"Не мы выдумывали социальные сети, не мы настаивали, чтобы они были открыты для любого желающего. А вот желающих, видимо, находится слишком много", – отметил Лавров.