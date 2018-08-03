Стать партнерами страны заставили общие противники

Россия является самым важным стратегическим партнером Китая. Это признал министр иностранных дел КНР Ван И. При этом он отметил, что такая ситуация сложилась не сама по себе – стороны сблизились вынужденно.

"В условиях сложившейся международной ситуации и на фоне непрекращающегося укрепления всеобъемлющего партнерства двух стран стратегический диалог Китая и России становится все более насыщенным", - приводит ТАСС слова главы МИД КНР после его встречи с коллегой Сергеем лавровым.

Впрочем, Москву и Пекин совершенно устраивает сложившееся положение дел. Поэтому стороны намерены развивать партнерские отношения. Этому способствует, в первую очередь, диалог лидеров государств – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они используют каждую возможность, чтобы обсуждать важные темы. В частности, провели переговоры в ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге и достигли консенсуса по многим вопросам, отмечает китайский дипломат.

"Это еще раз свидетельствует о том, что КНР и РФ рассматривают друг друга в качестве наиболее приоритетных партнеров", – указал Ван И.

Ранее глава МИД РФ сказал, что диалог КНР и РФ развивается "поступательно" и Москва готова и дальше идти по пути усиления двусторонней внешнеполитической координации.