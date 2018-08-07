На Туманном Альбионе определились с самым главным мировым злом

Уставший "затыкать" рот Москве министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон решил открыть глаза партнерам по НАТО на тот факт, что Россия на сегодняшний день представляет угрозу государствам по всему миру. С таким заявлением британец выступил в Вашингтоне на семинаре в Атлантическом совете, который обеспечивает и обслуживает идеологию развития альянса.

По словам министра, еще три года назад в Лондоне считали РФ "нарождающейся угрозой", но не ощущали, как будут развиваться события дальше.

"Думаю, опыт, который мир приобрел с 2015 года, совершенно ясно показывает, что речь идет об угрозе не только Великобритании, не только континентальной Европе, но и многим странам", – цитирует ТАСС Уильямсона.

Министр считает, что в настоящее время все больше видна конкуренция между государствами, также на себя обращают внимание "спонсирующий террористов Иран, обладающая ядерными вооружениями Северная Корея". Помимо этого Лондон "не забывает о растущем Китае, все более агрессивной России, использующей все вооружения, имеющиеся в ее распоряжении, для продвижения своих интересов", отметил он. По мнению британца, поведение России – злонамеренное, поскольку Москва использует тайные операции и политические диверсии.

Глава Минобороны Великобритании косвенно обвинил Кремль в применении нервно-паралитического вещества на территории Соединенного Королевства.

"Угрозы становятся более разнообразными, государства принимают тактику действий террористов, а террористы получают все более современные вооружения, в том числе в киберпространстве. Все это размывает границу между миром и конфликтом", – резюмировал министр.

В конце июля британский парламент призвал к консолидации правительственных ведомств, чтобы дать отпор, с их точки зрения, растущей угрозе, исходящей от РФ. А за месяц до этого депутаты потребовали увеличить военные расходы, чтобы опять же противостоять "возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия".

Уильямсон уже неоднократно нелицеприятно высказывался по поводу нашей страны. Так, после начавшегося скандала в связи с отравлением 4 марта якобы "Новичком" в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии он предложил Москве "убраться и заткнуться", возложив на нее ответственность за эту химатаку.

Затем 9 июля, после смерти 44-летней Дон Стерджес, которая нанюхалась какого-то вещества из подобранного флакона в Эймсбери, министр обороны снова обвинил в потраве именно Россию.

Москва отрицает все эти нападки, требуя доступа к пострадавшим россиянам и предоставления данных, которые собрали по этим инцидентам британские следователи.

