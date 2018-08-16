"Спасибо за санкции": немцы вычислили пользу от мер США

Жертвы американской агрессии должны быть благодарны Трампу

Агрессивные нападки Белого дома на неугодное ему руководство других стран только укрепляют их авторитет. К такому выводу пришли в Германии.

Так, за время президентства Дональда Трампа США чаще всего вводили ограничительные меры против граждан и компаний из России, Венесуэлы, Ирана и Турции. Целью санкций было ослабление там политических режимов, попытка заставить иностранный бизнес и резидентов вывести капиталы из этих государств, ослабить экономику и разогреть социальное недовольство.

На деле же выходит, что правительства этих стран получают репутацию жертв агрессии и только активнее отстаивают свой курс, пишет немецкая Handelsblatt. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может быть благодарен США, ведь благодаря их давлению он выглядит героем в глазах населения, и это дает ему возможность проводить непопулярные реформы без ущерба для рейтинга.

Если бы в США не появился любитель санкций Дональд Трамп, противникам Вашингтона было бы гораздо сложнее находить поддержку, полагают в ФРГ.