Какой скандал: Поклонская пожаловалась в Конституционный суд Украины

Бывший прокурор Крыма, обвиненная Киевом в госизмене, выдвинула жесткие требования

В суд она обратилась как гражданка России.

Ранее Наталья Поклонская заявила, что уголовное дело, которое на нее завели в Незалежной, не более чем "макулатура", и обвинила украинскую сторону в тайном расследовании. Она до сих пор не видела материалов дела, подчеркнула депутат российской Госдумы.

Сейчас Поклонскую интересует конституционность ряда положений из Уголовного процессуального кодекса Украины. Речь идет о части 3 статьи 309 и части 4 статьи 399.

В первой говорится о решениях следственного судьи, которые можно обжаловать во время досудебного расследования. Во второй – об апелляционной жалобе. Точнее, об оставлении ее без движения, возвращении жалобы или ситуации с отказом в открытии производства.

Жалобу экс-прокурор Крыма подала 21 августа, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в суде, не преминув назвать Поклонскую "скандальной".