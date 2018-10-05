Киев накажет украинцев за российское гражданство

Глава МИД Незалежной ополчился на заробитчан, отдающих предпочтение "стране-агрессору"

На Украине не должно бы двойного гражданства с Россией, и более того, нужно ввести уголовную ответственность за обладание наряду с паспортом с трезубцем еще и документа с двуглавым орлом. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я считаю, что нам нужен новый закон про гражданство, но при любых идеях, которые нам необходимо обсуждать, я категорически отрицаю и категорически против любых, даже идей, против легализации двойного гражданства с РФ. И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", – сказал урожденный курянин и выпускник МФТИ пан Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков" в пятницу, 5 октября.

По его словам, он готов рассматривать возможность введения уголовной ответственности за получение двойного гражданства с Россией.

Также министр считает, что любые поездки в РФ "во время войны" не могут быть безопасными, и вообще он не приветствует решение тех украинцев, которые сейчас ездят на заработки в Россию. А это, по его же статистике, около 3 миллионов человек.

"Я считаю, что ехать на заработки в страну-агрессор не хорошо. Но тем не менее, если ты думаешь, что тебе очень необходимо туда поехать, двадцать раз подумай, а после принимай решение, касательно этого", – подчеркнул пан Климкин.

Ранее глава украинского МИД после скандала с раздачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатье уже говорил, что в стране назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.

Сейчас в Незалежной запрещено иметь двойное гражданство, однако в Конституции не указано, какие санкции за это предусмотрены. И по два паспорта давно имеют сотни украинских депутатов и представителей исполнительной власти.