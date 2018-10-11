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Захарченко убили накануне страшного события

Александр Захарченко. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Перед смертью глава ДНР подписал загадочный указ

Руководитель непризнанной республики за два дня до гибели продлил действие комендантского часа. Это означает, что он готовился к чрезвычайному событию или покушению. На это обратили внимание украинские пользователи социальных сетей.

На официальном сайте ДНР был опубликован указ, подписанный Александром Захарченко 29 августа. Он касался продления действия комендантского часа, который был увеличен до шести часов – с 23:00 до 05:00. Никакими внешними причинами это не объяснялось.

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"А вы знаете, что уменьшение комендантского часа отменил Захарченко, а не Трапезников? Причем за 2 дня до смерти. Получается, либо Захарченко перед смертью к чему-то готовился, либо это просто грубый подлог", – написал пользователь Necro Mancer.

Ранее продолжительность комендантского часа была с 01:00 до 05:00. О продлении было объявлено через несколько часов после смерти главы ДНР. Врио руководителя республики Дмитрий Трапезников связал это именно с покушением на Захарченко. Однако теперь выясняется, что указ был подписан заранее.

В середине сентября временный глава республики Денис Пушилин объявил о том, что комендантский час сокращаться не будет, поскольку в регионе сохраняется напряженная обстановка после гибели Захарченко.

Пушилин рассказал о существующей угрозе гражданскому населению и сообщил, что бороться с такими угрозами в республике удается только "благодаря тому, что действует комендантский час". "Вносить какие-то изменения пока нецелесообразно – слишком понизится уровень безопасности", – отметил Пушилин (его слова приводит издание "Остров").

Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним погиб охранник. Ранения получили 12 человек. Расследование ведется правоохранительными органами ДНР и России, но пока что никаких сообщений о достигнутых следователями успехах не появлялось.

Андрей ФИЛАТОВ
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