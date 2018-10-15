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Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности C-400 ("Триумф") стала не только флагманом отечественного экспорта оружия, но и дипломатическим рычагом. пишет Le Figaro. При этом США пристально наблюдают за разработками данного оружия.
Об этом пишет журналист Le Figaro Пьер Авриль, статью которого перевело ИноТВ.
Автор считает, что у названных стран в покупке разные интересы. Так, Пекин использует рычаг в виде РФ для противостояния росту военного присутствия в Южно-Китайском море. В свою очередь, Индия с помощью С-400 задумала дать ответ усилению КНР и военным испытаниям Пакистана у границ спорного региона Кашмир. А Турция российскими комплексами хочет "уколоть" НАТО. Издание при водит мнение политолога Константина Макиенко, уверяющего, что туркам на самом деле С-400 не нужны – "решение Анкары напрямую направлено против Америки".
В статье говорится, что Москва "великолепно" использует эти антагонистические интересы и представляет комплексы "ключевым элементом нового движения неприсоединения и нового многополярного миропорядка". Ведь есть информация, что вооружение хотели приобрести даже Катар и Саудовская Аравия, которые находятся в открытом конфликте, причем считают своим главным союзником именно США.
Показательно, что Китай, Индия и Турция не испугались американских санкций. А угрозы Вашингтона в адрес потенциальных покупателей С-400,
которые должны отвадить от сделки с Россией, те используют ради шантажа.
Доха и Эр-Рияд, использующие американские Patriot, своими словами
о потенциальной покупке российских комплексов всего лишь
применяют их в качестве рычага, с помощью которого они рассчитывают оказать давление на
параллельных переговорах со Штатами, считает автор статьи.
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