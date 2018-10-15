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Комплексами С-400 страны-покупатели шантажируют США

Фото: wikipedia.org/Соколрус
У Вашингтона нашли уязвимое место

Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности C-400 ("Триумф") стала не только флагманом отечественного экспорта оружия, но и дипломатическим рычагом. пишет Le Figaro. При этом США пристально наблюдают за разработками данного оружия.

Об этом пишет журналист Le Figaro Пьер Авриль, статью которого перевело ИноТВ.

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В материале отмечается, что на поставку С-400 уже подписаны три главных контракта – с Китаем, Индией и Турцией, что может принести РФ около $2 млрд в год, а это примерно 15% всего годового экспорта российских вооружений.

Автор считает, что у названных стран в покупке разные интересы. Так, Пекин использует рычаг в виде РФ для противостояния росту военного присутствия в Южно-Китайском море. В свою очередь, Индия с помощью С-400 задумала дать ответ усилению КНР и военным испытаниям Пакистана у границ спорного региона Кашмир. А Турция российскими комплексами хочет "уколоть" НАТО. Издание при водит мнение политолога Константина Макиенко, уверяющего, что туркам на самом деле С-400 не нужны – "решение Анкары напрямую направлено против Америки".

В статье говорится, что Москва "великолепно" использует эти антагонистические интересы и представляет комплексы "ключевым элементом нового движения неприсоединения и нового многополярного миропорядка". Ведь есть информация, что вооружение хотели приобрести даже Катар и Саудовская Аравия, которые находятся в открытом конфликте, причем считают своим главным союзником именно США.

Показательно, что Китай, Индия и Турция не испугались американских санкций. А угрозы Вашингтона в адрес потенциальных покупателей С-400, которые должны отвадить от сделки с Россией, те используют ради шантажа. Доха и Эр-Рияд, использующие американские Patriot, своими словами о потенциальной покупке российских комплексов всего лишь применяют их в качестве рычага, с помощью которого они рассчитывают оказать давление на параллельных переговорах со Штатами, считает автор статьи.

Николай КАЦАПОВ
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