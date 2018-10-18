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Истерики западных политиков не выведут Россию из себя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки ряда иностранных коллег воздействовать на общественное мнение при помощи антироссийских публикаций в СМИ.
По его мнению, обвинения, высказанные в прессе, нельзя рассматривать всерьез. Есть определенные процедуры, которые закреплены международными правовыми актами. При их соблюдении можно рассчитывать на решение проблем. В остальных случаях все обвинения рассматриваются исключительно как спекуляции.
"Если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно", – подчеркнул Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro. Министр указал, что российский народ очень терпелив и не злопамятен. Как пример – нынешние хорошие отношения с Германией. Сколько времени потребуется Великобритании и прочим западным странам, чтобы прекратить истерику и вернуться к конструктивному разговору, не известно, но Москва готова подождать.
"Если все это просто наносное и приступ "политического бешенства" пройдет естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то тогда мы всегда будем ждать их в правовом поле для серьезного профессионального непропагандистского разговора", – заявил Лавров.
Впрочем, пока Запад не проявляет здравомыслия. Напротив, там вспоминают то истории полугодовой давности, то даже четырехлетней, отметил министр, имея в виду, в частности, смерть бывшего вице-президента "Аэрофлота" Николая Глушкова, в которой Лондон вдруг сейчас усмотрел выгоду для Москвы. Так что время серьезного разговора, к сожалению, еще не пришло.
"Готовы и к более масштабным провокациям", – предупредил Лавров.
Запад начал осознавать свои ошибки