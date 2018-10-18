Лавров ожидает от Запада худшее

Истерики западных политиков не выведут Россию из себя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки ряда иностранных коллег воздействовать на общественное мнение при помощи антироссийских публикаций в СМИ.

По его мнению, обвинения, высказанные в прессе, нельзя рассматривать всерьез. Есть определенные процедуры, которые закреплены международными правовыми актами. При их соблюдении можно рассчитывать на решение проблем. В остальных случаях все обвинения рассматриваются исключительно как спекуляции.

"Если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно", – подчеркнул Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro. Министр указал, что российский народ очень терпелив и не злопамятен. Как пример – нынешние хорошие отношения с Германией. Сколько времени потребуется Великобритании и прочим западным странам, чтобы прекратить истерику и вернуться к конструктивному разговору, не известно, но Москва готова подождать.

"Если все это просто наносное и приступ "политического бешенства" пройдет естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то тогда мы всегда будем ждать их в правовом поле для серьезного профессионального непропагандистского разговора", – заявил Лавров.

Впрочем, пока Запад не проявляет здравомыслия. Напротив, там вспоминают то истории полугодовой давности, то даже четырехлетней, отметил министр, имея в виду, в частности, смерть бывшего вице-президента "Аэрофлота" Николая Глушкова, в которой Лондон вдруг сейчас усмотрел выгоду для Москвы. Так что время серьезного разговора, к сожалению, еще не пришло.

"Готовы и к более масштабным провокациям", – предупредил Лавров.