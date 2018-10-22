США "прощупывают" побережье вблизи российских рубежей

Самолет-разведчик RC-135V ВВС США впервые совершил облет у побережья частично признанной Республики Абхазия. Кроме того, он летал возле побережья Краснодарского края и Крыма.

Как сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на западные мониторинговые ресурсы, американский крылатый разведчик совершил полеты над участком между российско-абхазской границей и столицей республики Сухумом. Отмечается, что вблизи Абхазии самолет находился примерно 15 минут. При этом RC-135V не нарушал морскую границу Республики, пролетая над международными водами Черного моря.

Разведчик вылетел с авиабазы "Суда-бэй" на острове Крит. Он курсировал от Сочи по побережью Краснодарского края до западной оконечности Крыма более четырех часов.

Данный тип самолета может вычислять и распознавать реальное местонахождение электронных устройств. Агентство указывает на тот факт, что RC-135V способен вычислять дислокацию и режим работы ПВО потенциального противника. Возможно, американцы сканировали всю территорию российского полуострова и Краснодарского края.

Последний раз разведчик ВВС США был замечен вблизи Черноморского побережья нашей страны 11 октября.

Напомним, на территории Абхазии размещена 7-я Краснодарская Краснознаменная военная база, на вооружении у которой, в том числе, находится зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300. В августе текущего года военнослужащие этой базы участвовали в стрельбах на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. А в начале сентября расчеты ПВО в Абхазии совместно с кораблями и авиацией Черноморского флота в ходе межвидовых учений обеспечивали противоракетный рубеж.