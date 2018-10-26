Разрыв Договора о РСМД не принесет США никакой выгоды

Власти ФРГ откажутся размещать на своей территории ракеты средней дальности в случае разрыва противоракетного договора, заключенного США и Россией. Потому что жители страны выступят резко против этого. Такое заявление сделал немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.



"Захотим ли мы снова разместить в Германии новые ракеты средней дальности? Нет", – заявил он в интервью РИА "Новости". По его словам, пока что у двух стран сохраняется возможность снять все спорные вопросы в связи с договором.

Ишингер говорит о том, что разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – "это будет довольно плохо для Германии и других жителей Западной Европы".

"Было бы правильно, если бы США предложили российской стороне, чтобы российские эксперты проинспектировали эту установку (американской системы противоракетной обороны) в Румынии, и если бы Россия, в свою очередь, могла предложить американской стороне проинспектировать эти новые системы вооружений, которые вызывают вопросы", – заявил представитель немецкого дипломатического корпуса.

Министерство иностранных дел Германии на официальном уровне также разделяет эту позицию. "Договор о РСМД и вывод из Германии ракет средней дальности были одним из величайших достижений политики в области разоружения", – заявил глава ведомства Хайко Мас.

"Мы поставим вопрос на повестку дня НАТО. Мы готовы влиять на Россию в целях содействия соблюдению РСМД. Мы не готовы начать новую гонку вооружений. По сей день у нас нет убедительного ответа на этот вопрос. В этом смысле разочарование со стороны США не является необоснованным. Однако это не должно приводить к тому, чтобы вместе с водой выплеснуть и ребенка. Это было бы большой ошибкой", – также сообщил дипломат.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна не намерена соблюдать противоракетный договор, поскольку Москва его нарушает. Глава Белого дома также заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

В ответ Кремль заявил о том, что слом положений противоракетного договора вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора об РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору, тогда как Штаты постоянно уклоняются от соблюдения необходимых требований. В частности, американцы разместили у российских границ – в Румынии и Польше – установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.