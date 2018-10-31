После Украины Москва перебросит силы на север

Запад может пасть жертвой собственной гибридной войны

Необоснованные обвинения, вбрасываемые в информационное пространство, могут стать причиной реального крупномасштабного военного конфликта. Об этом предупредил экс-руководитель Управления разведки Военного штаба Евросоюза, бывший глава Военной разведки Сил обороны Финляндии адмирал Георгий Алафузов.

По его словам, в настоящее время на Западе всерьез опасаются, что после "операции на Украине" Россия начнет аналогичные действия в Европе: Прибалтике и других странах.

"Финляндия и Швеция, не являющиеся членами НАТО, будут одним из объектов тех гибридных действий, которые Россия, возможно, будет предпринимать", – поделился опасениями европейцев Алафузов, выступая во вторник, 30 октября, на "Огарковских чтениях" в Москве.

По его мнению, причина таких рассуждений в том, что западные спецслужбы не всегда способны отличить реальную опасность от угрозы, возникшей в результате неконтролируемых информационных вбросов.

"В условиях существующей нормативно-правовой неопределенности, связанной с гибридными военными конфликтами, вполне можно ожидать, что для обоснования конкретных военно-политических решений будут использованы введенные в оборот британской дипломатией предлоги вроде "хайли лайкли" (highly likely, англ. "с большой долей вероятности"), – приводит ТАСС слова адмирала.

"Это повышает угрозу возникновения крупномасштабного конфликта из-за неправильного прочитывания намерений сторон", – предупреждает экс-глава разведывательного ведомства ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в применении боевого отравляющего вещества в Солсбери. Доказательств при этом Лондон предоставить не смог.