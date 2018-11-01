Наша страна покинет организацию при единственном условии

Москва намерена сохранить свое членство в составе СЕ. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в телефонном разговоре с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.



Переговоры прошли накануне. В Министерстве иностранных дел РФ не стали раскрывать деталей, ограничившись замечанием о том, что стороны обсудили "кризисную ситуацию" в организации. Однако пресс-секретарь Ягланда Дэниел Хольтген сообщил, что российский дипломат назвал условие выхода нашей страны из состава организации.

"Я подтверждаю, что Лавров вчера позвонил Ягланду для обмена мнением по текущей ситуации в Совете Европе. Лавров заверил Ягланда в том, что Россия хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены предпримут меры по ее исключению", – приводит слова представителя генсека Совета Европы РИА "Новости".

Возможно, вопрос о дальнейшем пребывании РФ в организации будет обсуждаться на встрече Турбьерна Ягланда с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, которая состоится на следующей неделе в Берлине.

Несмотря на конструктивную позицию европейской стороны, отношения России и Совета Европы продолжают оставаться напряженными. В связи с событиями на Украине российскую делегацию в апреле 2014 г. лишили права голоса на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 2015 г. санкции были ужесточены. Наша страна отказалась сотрудничать с организацией на таких условиях. В последующие годы Москва не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

Летом 2017 г. Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы в связи с неучастием делегации нашей страны в заседаниях Парламентской ассамблеи. В начале октября руководство организации сообщило, что в соответствии с ее уставом страна, которая не платит взносы в течение двух лет, может быть исключена из организации по решению комитета министров – уставного органа Совета Европы.

В конце октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, пока ПАСЕ не изменит норму устава дискредитационного характера по отношению к любой национальной делегации, Россия не считает возможным принимать участие в ее работе. В то же время глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев призвал руководителя Парламентской ассамблеи Войцеха Савицкого приложить все усилия для того, чтобы привести регламент органа в соответствие с уставом Совета Европы, гарантирующим равноправие всех государств.