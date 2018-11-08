Посмотрим: Захарова оценила новый санкционный спектакль США

В Москве отказываются реагировать на ультиматумы Вашингтона

Россия следит за попытками американских политиков инициировать новые санкции, но не более того. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, конечно, с интересом наблюдаем за спектаклем, который продолжает разыгрываться в Соединенных Штатах", – отметила дипломат на брифинге в четверг, 8 ноября. "Мы уже привыкли к такой постановке вопроса, для нас она не является новой. Мы понимаем подтекст: он связан и с политикой сдерживания, и, кончено, с целым ворохом внутриполитических проблем в США", – приводит РИА "Новости" слова Захаровой.

Накануне представитель госдепа США Роберт Палладино заявил, что РФ не выполняет требования американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", поэтому США планируют наказать ее за это дополнительными санкциями. В настоящее время, дескать, Белый дом и Конгресс изучают мнения экспертов о том, к каким последствиям приведут новые антироссийские меры.

По мнению Захаровой, для США стало "обыденным подходом" объявлять все новые санкции по различным поводам, будь то "дело Скрипаля" или что-то еще.

"Это показывает не силу, а слабость, просто бессилие решить стоящие перед США реальные проблемы, – отметила Захарова. – Это отвлечение внимания от реального бессилия что-либо предпринять по тем вопросам, которые реально стоят на повестке. Естественно, никакими ультиматумами запугать Россию невозможно", – цитирует представителя МИД ТАСС.

В августе 2018 г. были введены в действие санкции США против РФ, основанием для которых послужило обвинение Великобритании в том, что Москва применила на ее территории запрещенное химоружие для устранения бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Позже в Вашингтоне сообщили, что рассмотрят очередной пакет антироссийских мер после промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября.