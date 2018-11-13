Благотворительность немецкого канцлера приговорила организацию

Глава правительства ФРГ Ангела Меркель виновата в экономическом, социальном и культурном разложении ЕС, а также в том, что в страны союза прибыло 4 миллиона мигрантов из Африки и Ближнего Востока. С такими обвинениями в ее адрес обрушился сегодня в Страсбурге с трибуны пленарной сессии Европарламента депутат от Франции Бернар Моно.

"Госпожа канцлер, ваши 13 лет пребывания у власти привели Евросоюз к экономическому, социальному и культурному распаду. Что действительно войдет в историю в результате ваших действий – это ваше безотчетное и одностороннее решение открыть Германию для мигрантов, услужливо поддержанное господином (председателем Еврокомиссии Жан-Клодом) Юнкером", – цитирует РИА "Новости" француза.

Он заметил, что с 2015 г. страны Европейского союза в общей сложности приняли 4 миллионов молодых мигрантов "по праву на убежище".

Однако Европу, по мнению Моно, ожидают еще более худшие времена, когда на континент хлынут 10 миллионов так называемых экологических беженцев.

Французский депутат является членом фракции "Европа свобод и прямой демократии", шестой по численности политической группы Европарламента.

Ранее во вторник Меркель объявила, что "толерантность – это душа Европы" и именно она делает "нас европейцами", сообщает Euronews. Также она предложила создать европейский Совет безопасности, "члены которого работали бы по принципу сменяемости и который бы более быстро готовил важные решения". А чтобы быть услышанной на мировой арене, Европе необходима сплоченность. Фрау канцлер считает, что ЕС нужно стать более самостоятельными и "взять свою судьбу в собственные руки, чтобы выжить как сообщество".

