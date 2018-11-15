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Посол ЕС: выход России из Совета Европы ужасен

Фото: www.globallookpress.com
Подобное развитие событий негативно отразится на обеих сторонах конфликта

В интересах и России, и Европы – найти конструктивный подход к решению того кризиса, который возник в отношениях между ними. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. В частности, он указал, что выход России из Совета Европы не является правильным шагом, поскольку чреват негативными последствиями для всех.

"Я думаю, что и для Европы, и для России будет ужасно, если Россия выйдет из СЕ", – подчеркнул дипломат в четверг, 15 ноября, в ходе конференции "Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?".

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Он согласился, что свои ошибки признавать всегда трудно, поскольку порой это воспринимается как "потеря лица". Однако выход РФ из СЕ будет означать потерю "законодательного подхода" к решению важных политических вопросов, заявил Эдерер, указав, что в настоящее время единственной общей законодательной платформой "от начала Европы до Владивостока" является СЕ, пишет ТАСС.

Делегация РФ была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 г. в связи с позицией по Украине. Летом 2017 г. Москва приняла решение не платить часть взносов в бюджет СЕ, поскольку не принимает в них полноправного участия. В октябре 2018-го генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что членство РФ институтах СЕ может быть приостановлено за неуплату взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что позиция участников СЕ приведет к ситуации, когда Москва сама покинет организацию.

Николай ВИКТОРОВ
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