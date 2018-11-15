США и Украина оправдали нацизм свободой слова

ООН поддержала проект резолюции РФ против героизации расизма за исключением двух стран

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Документ поддержали 130 государств при 51 воздержавшемся. Однако нашлись и те страны, которые выступили против – это Соединенные Штаты и Украина.



Как сообщает ТАСС, в предложенном Россией проекте, содержится 66 пунктов, в которых выражена "глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации ваффен-СС, в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".

В документе присутствует рекомендация государствам "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно".

Отмечается, что комитет отклонил представленные американцами поправки к проекту резолюции.

Представитель США в своей речи заявила, что "нацизм – наш самый худший враг" и "американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле". И тут же она призвала остальные страны проголосовать против, поскольку в Вашингтоне считают документ "политической контрверсией", пишет РИА "Новости". Также американский дипломат сказала, что резолюция предлагает "наказывать за свободу слова".

По данным агентства, представитель Незалежной повторил тезисы американки другими словами, заметив, что "авторы резолюции манипулируют историческими фактами".

Необходимо добавить, что авторами данного документа, помимо России, стали следующие страны: Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, ЦАР, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.

В конце октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Евросоюзе начали осознавать реальность угрозы возрождения нацизма.

