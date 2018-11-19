В НАТО увидели угрозу от Крымского моста

Члены альянса решили укреплять свои силы у российских рубежей

Комитет по вопросам гражданского измерения и безопасности НАТО единогласно осудил строительство переправы через Керченский пролив. Об этом сообщила депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз, присутствовавшая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде.

По ее словам, украинская делегация предложила внести в доклад британского парламентария Джона Джоплинга о "гибридных угрозах РФ" параграф с осуждением строительства Крымского моста, и эта идея была одобрена.

Кроме того, представители Украины предложили членам НАТО увеличить присутствие военного альянса в Прибалтике, Польше и черноморском регионе. Данная поправка также вошла в итоговую резолюцию под названием "Усиление сил сдерживания НАТО на востоке".

По словам Фриз, в документе говорится о необходимости найти в бюджете организации средства, с помощью которых можно будет "ограничить доступ и маневры российским силам, расположенным на территориях, сопредельных со странами Балтии, в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму". В качестве подобных средств указано "приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствования и ракетных систем высокой точности".

Ранее стало известно, что из-за позиции РФ планы Украины и НАТО провести совместные маневры в Азовском море провалились.