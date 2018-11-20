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Россия возьмет на прицел "Форт-Трамп" в Польше

Фото: www.globallookpress.com
Милитаризированной в угоду Вашингтону Варшаве мало не покажется

Россия адекватно ответит на создание в Польше новой американской военной базы – она просто перенацелит свои ракеты на западного соседа, чтобы локализовать возможную угрозу. Так прокомментировал новости из Варшавы член комета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее сегодня глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио заявил, что создание военной базы США на польской территории "Форт-Трамп" уже решенный вопрос, который "не подлежит никакому сомнению". По его словам, споры сейчас ведутся не вокруг размещения американских войск в Польше, а вокруг того, каким образом это будет происходить, какие войска необходимо дислоцировать.

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"Безусловно, Россия обладает обширным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойным оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно. Мы однозначно воспринимаем эту базу как явную угрозу нам", – сказал РИА "Новости" Клинцевич.

У Москвы, считает он, выбора иного нет, потому что данное размещение баз Штатов "будет происходить вблизи наших границ и Союзного государства, мы не имеем права на это не реагировать".

Сенатор заметил: американцы уже не маскируют усиление своего присутствия в Восточной Европе и новых военных формирований якобы из-за необходимости отражения угрозы со стороны Ирана, как это было ранее.

"Мы не раз говорили, что население стран, где будут появляться базы США, будут подвергаться очень серьезной опасности, если в отношении России с этих баз будут проводиться агрессивные действия, и об этом не надо забывать", – резюмировал Клинцевич.

С ним согласен и первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин, назвавший "прямой и явной угрозой" РФ создание в непосредственной близости от наших рубежей штатовской базы. "Россия будет вынуждена отреагировать на это", – добавил он.

О создании польско-американской рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США в республике пан Блащак объявил еще в конце нынешнего сентября. Тогда он сообщил, что в стране есть много мест, где могла бы размещаться американская военщина, однако не стал называть конкретное место.

Елена УСОВА
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