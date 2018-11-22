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Финским националистам посоветовали смотреть на карту России и завидовать

Фото Сергея Смольского (ИТАР-ТАСС)
В Москве предложили раз и навсегда пресечь разговоры о пересмотре границ

Националистам из Финляндии, разинувшим рты на российскую территорию, указали просто смотреть на карту нашей страны и молча завидовать. Так прокомментировал известный публицист и общественный деятель Николай Стариков появившуюся на днях информацию о том, что организация "Истинные финны" призвала власти страны потребовать у Москвы вернуть Хельсинки земли, переданные РСФСР по итогам Второй мировой войны.

По его мнению, нельзя идти на поводу у националистов, поскольку, "удовлетворив одних", тут же увидишь очередь из других, "которые, опираясь на свои аппетиты, еще что-нибудь потребуют от России".

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"Она же большая!" – считают националисты. Мол, от нее не убудет. И чтобы навсегда пресечь подобные поползновения, давайте просто заявим раз и навсегда: Российская Федерация – самое большое в мире государство. Смотрите на карту и молча завидуйте! Ни пяди российской территории вы не получите", – сказал РИА ФАН Стариков.

Он считает, что подобные требования, раздающиеся то из Финляндии, то из Японии, не что иное, как "попытки переиграть, пересмотреть, заменить итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны". Поэтому властям нашей страны необходимо ясно и четко заявить, что "ничего и никому никогда Российская Федерация отдавать не собирается".

Как напоминает издание, тема принадлежности части Карелии возникла еще в 1920 г., а в 2000-м президент РФ Владимир Путин заявил, что "территориальный вопрос (с Финляндией) для нас решен и закрыт окончательно". Затем в 2006 г. глава МИД Республики Эркки Туомиоя сказал, что "территориальных споров Финляндии с Россией не существует", как и юридических оснований для компенсаций в пользу финских граждан.

Елена УСОВА
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