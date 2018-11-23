Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов

В Москве надеются, что в Белом доме возобладает здравый смысл и американские политики не будут принимать поспешных решений, особенно когда дело касается международной безопасности. Так глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Исходим из того, что таких необдуманных шагов США все же не будут предпринимать и что в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире", – отметил дипломат. В то же время он подчеркнул, что Москва готова реагировать на любое развитие событий соответствующим образом, пишет РИА "Новости".

"Тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", – прозрачно намекнул представитель МИД на возможный ход событий.

Ранее Трамп заявил, что Москва нарушает ДРСМД, поэтому Вашингтон намерен в одностороннем порядке разорвать соглашение.

В РФ отвергли обвинения в свой адрес, но указали, что расценивают как нарушение ДРСМД активное размещение в странах Европы американского вооружения.