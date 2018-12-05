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Поляки похоронили Москву заживо

Фото: www.globallookpress.com
Нашей стране сочинили катастрофический сценарий

Россия в скором времени рухнет сама от естественных причин: оказывается, мы не умеем управлять своей судьбой, а санкции Запада окончательно нас добьют. Такое предсказание сделал польский юрист и американист Гжегож Гурский.

Эксперт убежден, что "Россия катится к катастрофе", в последние годы наша страна переживает провал за провалом по всем направлениям.

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"Россия стала государством, всецело зависящим от экспорта нефти и газа, а раз она обладает лишь ограниченным влиянием на их цены, она не может управлять и собственной судьбой. В первую очередь это связано с тем, что постепенно роль основного покупателя российских энергоресурсов переходит к Китаю, а россияне продают ему сырье по катастрофически низкой цене", – заявил Гурский в интервью изданию Fronda.

По словам поляка, наша страна постепенно теряет контроль над соседними регионами – Средней Азией, Закавказьем, Украиной. "Захват Крыма оказался коротким праздником, но фиеста быстро закончилась. В экономическом плане Крым стал тяжким балластом, аннексия полуострова не принесла никакой реальной выгоды. Ее результат – это лишь все более болезненные для России санкции, которые постепенно закрепляют отсталость российской экономики", – отметил он.

Почему-то Гурский убежден, что самой главной проблемой для нашей страны в настоящий момент является решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви. К тому же, по его словам, "сирийская операция обошлась Кремлю очень дорого". Денег на восстановление разрушенной страны у России нет, и это вскоре станет для нее огромной головной болью.

"Кризис в Азовском море – это попытка повернуть ситуацию вспять, избежать катастрофы. Керченская провокация была, по всей видимости, увертюрой к дальнейшим шагам, а Путин рассчитывает на то, что становящееся все более эфемерным украинское государство или попадет в его руки в результате выборов (это вполне вероятно), или станет полностью дезинтегрированным пространством. В итоге Россия сможет хотя бы на какое-то время затормозить процесс формирования на Украине самостоятельной церковной организации, появление которой стало бы ключевым фактором в процессе укрепления суверенной украинской государственности", – подчеркнул американист.

Он не советует США и их союзникам развязывать войну против РФ. Достаточно, по словам Гурского, усилить санкционное давление, отчего Россия рассыплется на части.

"Нам не следует лезть на передовую войны с Москвой. Нет никакой необходимости подставлять себя под удар, ведь можно спокойно подождать, когда она рухнет сама, и обдумать, какую выгоду мы сможем из этого извлечь", – заключил Гурский.

Андрей ФИЛАТОВ
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