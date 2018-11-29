Гостелевидение Польши нашло применение нацистской германской символике

Польский государственный телеканал TVP оскорбил Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина, оформив фон студии программы Minęła 20 в символику гитлеровской Германии. Накануне вечером в студии, кроме прочих тем, обсуждалась и ситуация в Керченском проливе под заголовком "Эскалация российско-украинского конфликта".

Приглашенные эксперты и ведущий программы Михаил Рахония высказывали (примерно с 30-й минуты) свое мнение в прямом эфире на фоне огромной надписи на стене по-немецки "Achtung Russia!" ("Внимание, Россия!"). При этом буквы "сс" были стилизованы под запрещенный в РФ нацистский символ – эмблему карательных отрядов SS.

На другой половине графики присутствовал портрет российского лидера, оформленный в виде знака с черепом, который фашисты наносили на емкостях с "Циклоном Б". Его применяли в нацистских концлагерях.

Как замечают польские эксперты, данные действия телеканала подпадают под статью 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства.

"Это переходит всякие границы. Если бы такая графика появилась с лидером польского государства, была бы немедленная реакция посла Польши", – сказал в комментарии RadioZet эксперт по дипломатическим протоколам и государственным церемониям Януш Сибора.

Он заметил, что с РФ Польшу связывают "нормальные" дипотношения. "Это неприятно и лишнее – портит отношения, которые все еще холодны, де-факто ограничены прагматическими отношениями, например, регулируют текущие проблемы трансграничного трафика", – подчеркнул Сибора и добавил, что необходимо уважать главу государства. Эксперт предрек "сильную реакцию российского посольства в Польше".

"Это очевидная попытка демонизировать противника, привлечь внимание общественности к тому, что режим Путина представляет смертельную угрозу миру. Использование символа SS в названии "Россия" уже появлялось на Украине, но в отличие от программы TVP эта символическая процедура была видна лишь во время уличных демонстраций или в интернете", – указал политолог Бартош Ридлиньски.



По его словам, нельзя сравнивать нынешнюю политику Российской Федерации с преступлениями, совершенными Третьим рейхом.

"Объединение преступной тоталитарной системы германского Третьего Рейха, который убил миллионы людей в Европе, и сегодняшней авторитарной России может быть контрпродуктивным. Во-первых, потому, что даже незаинтересованные политикой граждане видят принципиальные различия между Гитлером и Путиным. Во-вторых, мы живем в дефективной, но существующей структуре международной безопасности. ООН или ОБСЕ, при всех своих слабостях, смогли предотвратить развитие русско-украинского конфликта. Ни одна международная организация не смогла предотвратить тотальную войну нацистской Германии практически со всей Европой", – подчеркнул доктор.

Осталось действительно дождаться реакции или российского посольства в Польше, или МИД РФ, или комментария ее официального представителя Марии Захаровой.

