Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Польша сравнила Россию с карательными отрядами рейха

Фото: www.globallookpress.com
Гостелевидение Польши нашло применение нацистской германской символике

Польский государственный телеканал TVP оскорбил Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина, оформив фон студии программы Minęła 20 в символику гитлеровской Германии. Накануне вечером в студии, кроме прочих тем, обсуждалась и ситуация в Керченском проливе под заголовком "Эскалация российско-украинского конфликта".

Приглашенные эксперты и ведущий программы Михаил Рахония высказывали (примерно с 30-й минуты) свое мнение в прямом эфире на фоне огромной надписи на стене по-немецки "Achtung Russia!" ("Внимание, Россия!"). При этом буквы "сс" были стилизованы под запрещенный в РФ нацистский символ – эмблему карательных отрядов SS.

По теме

На другой половине графики присутствовал портрет российского лидера, оформленный в виде знака с черепом, который фашисты наносили на емкостях с "Циклоном Б". Его применяли в нацистских концлагерях.

Как замечают польские эксперты, данные действия телеканала подпадают под статью 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства.

"Это переходит всякие границы. Если бы такая графика появилась с лидером польского государства, была бы немедленная реакция посла Польши", – сказал в комментарии RadioZet эксперт по дипломатическим протоколам и государственным церемониям Януш Сибора.

Он заметил, что с РФ Польшу связывают "нормальные" дипотношения. "Это неприятно и лишнее – портит отношения, которые все еще холодны, де-факто ограничены прагматическими отношениями, например, регулируют текущие проблемы трансграничного трафика", – подчеркнул Сибора и добавил, что необходимо уважать главу государства. Эксперт предрек "сильную реакцию российского посольства в Польше".

"Это очевидная попытка демонизировать противника, привлечь внимание общественности к тому, что режим Путина представляет смертельную угрозу миру. Использование символа SS в названии "Россия" уже появлялось на Украине, но в отличие от программы TVP эта символическая процедура была видна лишь во время уличных демонстраций или в интернете", – указал политолог Бартош Ридлиньски.

По его словам, нельзя сравнивать нынешнюю политику Российской Федерации с преступлениями, совершенными Третьим рейхом.

"Объединение преступной тоталитарной системы германского Третьего Рейха, который убил миллионы людей в Европе, и сегодняшней авторитарной России может быть контрпродуктивным. Во-первых, потому, что даже незаинтересованные политикой граждане видят принципиальные различия между Гитлером и Путиным. Во-вторых, мы живем в дефективной, но существующей структуре международной безопасности. ООН или ОБСЕ, при всех своих слабостях, смогли предотвратить развитие русско-украинского конфликта. Ни одна международная организация не смогла предотвратить тотальную войну нацистской Германии практически со всей Европой", – подчеркнул доктор.

Осталось действительно дождаться реакции или российского посольства в Польше, или МИД РФ, или комментария ее официального представителя Марии Захаровой.

Николай КАЦАПОВ
новости партнеров
Загрузка...

Меркель велела Порошенко взяться за ум

Отправлять на защиту Незалежной военный флот в Берлине считают преждевременным

Месть за С-300: Израиль ударит по "Северному потоку-2"

Святая земля поспорит с Россией за европейский рынок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей