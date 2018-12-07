США передумали наказывать Россию за конфликт в Керченском проливе

Американцы боятся провоцировать военное столкновение

Власти Соединенных Штатов решили не демонстрировать миру боевую мощь своей страны. Вашингтон не будет реагировать военными действиями на то, что Россия арестовала украинские корабли и моряков, которые нарушили нашу границу в Керченском проливе.

Правительство Америки надеется на благоразумность международного сообщества. США считают, что за инцидент в Черном море Запад ответит России должным образом в сфере дипломатии, экономики или безопасности. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке издания Washington Post.

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Как передает агентство РИА Новости, Данфорд не обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой Валерием Герасимовым. Однако он отметил, что все необходимые послания Москва получает от политического руководства США.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что Штаты планируют отправить военные корабли в Черное море. Официальный представитель флота дал понять журналистам, что подготовка этой операции одобрена. О том, что Россию ждут последствия в виде "боли", говорил и чиновник Госдепа.

К тому же бывший посол США на Украине Уильям Тейлор считает, что Москва не отделается санкциями. Бывшие коллеги Тейлора рассказали ему, что США рассматривают различные варианты того, как ответить России, в том числе обсуждается и применение военной силы.

Три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России в Черном море 25 ноября. Погранслужба ФСБ задержала моряков, которых арестовали до 25 января 2019-го. Киев назвал действия Москвы актом агрессии.