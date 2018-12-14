Лукашенко рассказал о своем единственном собутыльнике

Батька вспомнил о первом президенте России

В беседе с журналистами белорусский лидер рассказал, как в свое время первый президент России Борис Ельцин научил его правильно общаться со СМИ, поскольку тогда он "реагировал на каждый скрип пера молодого" сотрудника медиа.



"Однажды у меня состоялся разговор с Борисом Николаевичем. Единственный человек, с которым я мог выпить. "Борис Николаевич, ну что это такое? Это же неправда…" Он спросил: "Ты что, газеты читаешь и телевизор смотришь? Тебе что, делать нечего?" Я тогда задумался", – поведал Лукашенко.

Батька вспомнил урок от Ельцина: "Если бы я на все так реагировал, как ты, меня бы давно на кладбище отнесли". Научил меня спокойно на это смотреть".

Он добавил, что поскольку является "советским человеком", то отдает предпочтение печатным СМИ и спокойно относится к фейковым новостям в интернете.

Кроме того, Лукашенко высказался о перспективах Белоруссии и России в целом. По его словам, никогда у белорусов не будет идеального будущего, впрочем, как и у всех землян, зато дети Беловежской пущи все смогут сотворить своими руками, а чего не смогут, то купят. Такую формулу жизни обрисовал сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко перед журналистами, с которыми он общался 4 часа. А еще глава государства поделился секретом, с кем из коллег он мог пропустить пару стопочек.



"Я идеального будущего Беларуси не вижу. Даже российский президент не сможет увидеть идеальное будущее России. У России возможности огромные. А у меня идеального в Беларуси, даже не у меня, а в нашей Беларуси, идеального будущего никогда не будет", – цитирует РИА "Новости" Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в мире вообще нет ничего идеального, в том числе в странах, которые считаются благополучными, включая США. Он считает, что на жизнь любого государства оказывают влияние и мировое развитие в целом, и геополитическое положение страны.

"У нас никогда не было идеального, если посмотреть в историю, и не будет. И у России не будет. Потому что миссия у России великая", – сказал Лукашенко.

Однако, заметил он, страна и ее граждане сами строят свое будущее.

"Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война не нужна – ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем – купим", – заявил Александр Григорьевич.

Сегодняшняя пресс-конференция в Минске стала кульминацией пресс-тура, который уже 14 раз был организован белорусской стороной специально для представителей российских медиа. В нынешнем году в гости к белорусам приехали журналисты из 44 регионов России. Принимал россиян Лукашенко в зале Дворца Независимости.

