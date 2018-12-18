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Курильские общаги разозлили японцев

Фото: www.globallookpress.com
Токио оскорбился из-за временного жилья для военных

Перед Новым годом военнослужащие, которые проходят службу на островах Курильской гряды, получат новое жилье. Им предоставят квартиры в только что построенных общежитиях. Эта новость вызвала волну гнева у японской стороны.

Выступая на пресс-конференции в Токио, министр иностранных дел Таро Коно заявил, что его страна планирует выразить властям России протест в связи с планами заселить общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир. При этом он не стал называть конкретные сроки заявления этого протеста, сообщает издание Saga Shimbun.

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В ходе общения с журналистами дипломат вновь отказался отвечать на вопрос о мирном договоре с Россией и переговорном процессе по этой проблеме. "Я хотел бы продолжить избегать ответов (на эти вопросы)", – сказал он.

На прошлой неделе Коно на личном интернет-сайте принес извинения согражданам за то, что в последнее время регулярно уходит от ответов на вопросы, касающиеся мирного договора. Он попросил журналистов и общественность с пониманием отнестись к соответствующей позиции правительства.

Накануне пресс-служба Восточного военного округа сообщила о том, что через неделю около 200 семей военнослужащих вселятся в новые общежития. "Четыре современных общежития квартирного типа – два на Итурупе и два на Кунашире – будут готовы принять первые семьи к 25 декабря. Новоселами станут 188 семей военнослужащих", – говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

Одновременно с жильем в эксплуатацию сдадут энергоцентры, которые обеспечат бесперебойную работу всех систем жилых построек. В пресс-службе добавили, что "еще три подобных общежития – два на Итурупе и одно на Кунашире – будут сданы в 2019 году".

В 2018 г. Россия и Япония активизировали обсуждение вопроса о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. В середине ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. Главным стал вопрос о возвращении к обсуждению мирного договора на основе декларации 1956 г., который предусматривал передачу двух островов Токио. При этом российский лидер указал на отсутствие в документе важных деталей – например, указаний на то, "под чей суверенитет попадут острова".

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в принципе не возражает против передачи японской стороне двух островов, но это станет возможным лишь после заключения мирного договора.

"По тому соглашению (1956 г.) Советский Союз не в порядке возврата, а в порядке жеста доброй воли, в порядке учета интересов добрососедского японского народа, будет готов передать гряду Хабомаи и остров Шикотан. Наш президент не раз объяснял, что это обязательство не прямого рода – предстоит еще обсуждать, как, когда, в каком качестве", – отметил дипломат.

Андрей ФИЛАТОВ
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