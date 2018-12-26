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Украина наказала простых россиян за третью волну оккупации

Юрий Луценко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКрымский мост не рассчитан для поездов
Военный режим в стране будет отменен в срок при одном условии

Россия продолжает наступление на Украину. Об этом заявил генпрокурор Незалежной Юрий Луценко. По его словам, сначала Москва захватила Крым и Донбасс. Затем произошел инцидент в Керченском проливе, который на самом деле является "третьей волной оккупации".

"Россия блокирует Азовское море, таким образом оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя", - заявил Луценко в интервью немецкому изданию Bild.

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Он пояснил, что после задержания украинских кораблей Россия "сконцентрировала войска на российско-украинской границе", поэтому Киеву пришлось ввести военное положение в приграничных областях. Но на жизни граждан страны этот режим никак не отражается, успокоил генпрокурор немецкоязычных читателей. А вот россияне почувствовали его сполна: к примеру, мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Незалежной теперь не попасть.

При этом власти Киева убеждены, что справедливо наказывают простых жителей соседней страны. "Эти мирные граждане финансово и политически поддерживают необъявленную войну против нашей страны. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки", – заявил Луценко.

Он подтвердил, что военное положение на Украине было введено на 30 дней, но отметил, что отменено оно будет, только если Россия снова не проявит "агрессию".

Но даже в этом случае демократическая Европа может не волноваться: никакой спецрежим не помешает Киеву провести "священные" выборы президента, гарантировал генпрокурор.

Три корабля ВМСУ 25 ноября попытались незаконно пересечь государственную границу России, несмотря на требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. В результате силовой операции суда были доставлены в Керчь, экипажи задержаны, раненые моряки отправлены в больницу, напоминает РИА ФАН. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Николай ВИКТОРОВ
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