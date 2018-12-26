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Порошенко вновь постучался в НАТО

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины умоляет принять страну в альянс

Политик, выполняющий роль "хромой утки", загадал новогоднее желание – чтобы Верховная рада утвердила курс страны в Евросоюз и Североатлантический альянс. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Принятые несколько недель назад поправки в конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО – являются частью стратегии по деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России. Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная рада поддержала поправки во втором чтении и они вступили в силу", – написал Порошенко.

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Обращение главы государства связано с тем, что депутаты ушли на зимние каникулы до 15 января. Весной в стране пройдут президентские выборы, на которых Порошенко, скорее всего, проиграет. Это означает, что в апреле он уже не сможет давить на парламентариев, требуя от них скорейшего принятия всех необходимых документов.

Проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО, был принят Верховной радой в первом чтении в ноябре. Порошенко предложил парламенту внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в западный военно-политический блок и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

Верховная рада еще в декабре 2014 г. внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 г. были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В рамках этих поправок Украина обязалась к 2020 г. обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. При этом эксперты считают, что Киев сможет присоединиться к альянсу не ранее чем через 20 лет.

Андрей ФИЛАТОВ
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