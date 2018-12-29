Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США дадут России военный ответ из-за ДРСМД

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС
Американцы рассматривают все варианты наказания для россиян

Исследовательский центр Конгресса США подготовил новый отчет о нарушениях Россией договора РСМД. В целях национальной безопасности страны, а также спокойствия союзников, Вашингтон не исключает возможности принять законодательные инициативы, которые позволят осуществить "меры военного характера" против Москвы.

Подобный ответ предполагает разработку и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения. Помимо жесткой реакции, американские эксперты поддерживают также и альтернативные дипломатические меры ради того, чтобы уменьшить угрозы со стороны России.

В докладе, с которым ознакомился телеканал RT, говорится о том, что такое предложение появилось, потому что Россия якобы создала новую крылатую ракету, которая противоречит положениям ДРСМД.

Дональд Трамп заявил о выходе из договора в октябре 2018-го, отметив, что Москва его нарушает. В начале декабря США объявили России ультиматум. Американцы выйдут из соглашения, если россияне не начнут исполнять их требования. В частности, США хотят, чтобы Россия уничтожила или модифицировала ракету 9M729.

Российские власти же не раз заявляли, что страна не нарушала договор и не пойдет на условия Вашингтона. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Трамп раскрыл военные преступления американцев в Сирии

Пентагон не успеет уничтожить улики

Украинским товарам закрыли путь в Россию

Москва приняла контрмеры в ответ на санкции Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей