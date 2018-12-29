Американцы рассматривают все варианты наказания для россиян

Исследовательский центр Конгресса США подготовил новый отчет о нарушениях Россией договора РСМД. В целях национальной безопасности страны, а также спокойствия союзников, Вашингтон не исключает возможности принять законодательные инициативы, которые позволят осуществить "меры военного характера" против Москвы.

Подобный ответ предполагает разработку и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения. Помимо жесткой реакции, американские эксперты поддерживают также и альтернативные дипломатические меры ради того, чтобы уменьшить угрозы со стороны России.

В докладе, с которым ознакомился телеканал RT, говорится о том, что такое предложение появилось, потому что Россия якобы создала новую крылатую ракету, которая противоречит положениям ДРСМД.

Дональд Трамп заявил о выходе из договора в октябре 2018-го, отметив, что Москва его нарушает. В начале декабря США объявили России ультиматум. Американцы выйдут из соглашения, если россияне не начнут исполнять их требования. В частности, США хотят, чтобы Россия уничтожила или модифицировала ракету 9M729.

Российские власти же не раз заявляли, что страна не нарушала договор и не пойдет на условия Вашингтона.