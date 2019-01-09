У главы Украины созрел очередная "гениальная" многоходовочка

Лидер Незалежной не имеет шансов победить на президентских выборах в марте этого года. Но просто так отказываться от кресла он не намерен. Поэтому в его окружении разработали хитроумную схему, которая позволит Петру Порошенко объявить результаты голосования нелегитимными и отменить их.



По словам украинского политолога Руслана Бортника, команда Порошенко разработала целых четыре сценария того, как следует действовать президенту, чтобы остаться у власти.

Первый план заключается в честном завоевании поддержки украинцев, но на такое Порошенко вряд ли способен, учитывая его антинародную политику. Второй план состоит в повторном введении военного положения для переноса или отмены голосования, приводит слова политолога сайт пресс-центра "Информатор".

Третий, самый радикальный из всех подходов, заключается в "переломе ситуации через колено" и устранении всех главных соперников Порошенко. Это можно сделать, если не дать им зарегистрироваться по бюрократическим или иным причинам, полагает Бортник.

Наконец, самым вероятным сценарием следует считать четвертый. Согласно ему, остаться президентом Порошенко помогут те, кого в его окружении считают едва ли не предателями и врагами народа, а именно украинцы, которые находятся в России на постоянной основе.

Суть этого плана состоит в запрете гражданам Украины, живущим и/или работающим на территории РФ, голосовать на выборах президента страны. Затем, если результаты голосования будут не в пользу Порошенко, его штаб потребует признать выборы незаконными. Подконтрольный суд, вероятно, пойдет навстречу пожеланиям главы государства. В РФ проживают миллионы украинских граждан, и их неучастие в голосовании действительно может поставить под сомнение легитимность выборов.

Бортник сравнивает ситуацию с украинскими избирателями в России с "миной замедленного действия". "Это ловушка, подрывающая легитимность всего избирательного процесса. И она, безусловно, умышленная", – заявил эксперт.

Согласно последним данным, самым вероятным претендентом на победу в президентских выборах на Украине является экс-премьер-министр страны, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Значительно уступают ей в популярности оппозиционный политик Анатолий Гриценко, действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Выборы президента страны состоятся 31 марта.