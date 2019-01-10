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Украинских собственников недвижимости заставят платить налоги в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Власти республики нашли способы воздействия на владельцев паспортов с трезубцем

В руководстве Крыма намерены заставить украинских граждан, которые имеют недвижимость на территории полуострова, платить налоги в республиканский бюджет. А в качестве меры воздействия предлагается отключать нерезидентам тепло, свет и воду. С такой идеей, взятой из советской популярной комедии, выступил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с руководителем управления ФНС России по республике Романом Наздрачевым.

"Все крымчане – граждане Российской Федерации, все, кто работает на территории, – платят налоги. До 1 февраля дайте мне свои предложения. В части наложения моратория на заключение договоров ресурсоснабжающими организациями в случае, если (компания) не является налогоплательщиком на территории Республики Крым", – обратился Аксенов к Наздрачеву.

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По его словам, крымчане содержат граждан другой страны, давая им возможность зарабатывать на полуострове.

"Но правила общие для всех. Любые меры я считаю обоснованными и адекватными", – сказал глава Крыма и добавил, что в качестве меры воздействия нужно отключать от тепла, электричества и воды объекты, принадлежащие нерезидентам.

Как помнится, героиня Нонны Мордюковой в "Бриллиантовой руке" управдом Варвара Сергеевна Плющ предлагала отключать жильцам газ за отказ покупать лотерейные билеты.

По информации агентства "Крыминформ", многие бизнесмены и политики с украинскими паспортами все еще имеют недвижимость на территории Крыма. Среди таких владельцев земельных участков, квартир и домов депутаты Верховной рады Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, омбудсмен Людмила Денисова и другие.

Вообще в 2018 г. в Крыму было собрано около 100 млрд руб. налогов, отметил Наздрачев. По его данным, задолженность составляет 3 млрд рублей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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