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За спиной у Порошенко депутаты Рады обустраиваются в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Российский полуостров приглянулся нардепам Незалежной

В постмайданых реалиях Киева "страна-агрессор" – это для простых украинцев, а для депутатов Верховной рады – злачное место. К такому выводу можно прийти, когда узнаешь, что ряд представителей украинского парламента вполне спокойно совершали сделки с недвижимостью уже после того, как Крым вернулся в состав России. И, о ужас, в их число вошли члены президентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом сегодня рассказал журналистам председатель госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов.

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"Проводил аналитическую работу. Нашел семь депутатов Верховной рады Украины, которые совершали сделки с недвижимостью в Крыму по законам Российской Федерации. Покупали, продавали, не только избавлялись, а дарили 17 участков в Черноморском районе. Были и два члена "Блока Петра Порошенко", – цитирует ТАСС крымчанина.

Спиридонов подчеркнул, что все иностранцы, включая граждан Незалежной, при решении вопросов с недвижимостью следуют законодательству РФ и, соответственно, вносят необходимые платежи в российский бюджет.

Кроме того он развеял мифы, рожденные в заграничных головах пропагандистов о том, что из-за засухи, постигшей регион в уходящем году, якобы никому не нужна крымская земля. Ан нет. В 2018 г. в Крыму оформлены свыше 31 тыс договоров аренды сельскохозяйственных земель, а также около 10 тыс договоров ипотеки, что говорит о привлекательности рынка недвижимости и увеличении инвестиций в экономику Республики.

"Рост регистрационных действий свидетельствует о том, что эхо финансового кризиса 2008-го и перелом банковской системы в 2014-м остались в прошлом, а система покупки жилья в кредит и долевое строительство востребованы и активно выстраиваются. Десятки тысяч официально оформленных договоров аренды сельхозземли – весомый аргумент против тиражируемого за границей мифа о том, что из-за засухи земля в Крыму уже никому не нужна", – приводит слова Спиридонова издание "Новости Крыма".

Напомним, накануне правительство РФ ввело очередную порцию санкций в отношении Украины, список удлинился на 7 юрлиц и 245 человек, включая десятки депутатов Рады.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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