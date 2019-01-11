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Греки взбунтовались из-за визита Меркель

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Афины восстали против нагрянувшей к ним главы немецкого правительства

Во избежание беспорядков во время рабочего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в греческую столицу местная полиция запретила митинги. Однако первооткрыватели всяческих демократий проявили волю и вышли на улицы Афин в знак протеста против прилета немецкой фрау.

В итоге правоохранители вынуждены были применить в отношении участников демонстрации, которые бросали в силовиков дымовые шашки и напали на полицейский автобус,  слезоточивый газ. Видео разгона протестующих опубликовал интернет-портал Iefimerida.

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Против визита Меркель активно выступили сторонники левых внепарламентских организаций Эллады. Они накануне собрались с красными флагами у Афинского университета и пытались пройти к зданию парламента на центральной площади Синтагма и представительству Евросоюза. Но путь демонстрантам перекрыли усиленные наряды полиции на пересечении улиц Стадиу и Колокотрони. Чтобы остановить движение колонны, силовики применили слезоточивый газ, от которого больше всего пострадали люди пожилого возраста.


"Меркель нежелательна в Греции, потому что она не признает и не возвращает международно признанный оккупационный кредит и украденные культурные ценности. Потому что она отказывается выплачивать репарации и компенсации от великих бедствий, вызванных немецкой нацистской войной, немецко-фашистской оккупацией и зверствами в нашей стране", – заявил РИА "Новости" один из организаторов демонстрации лидер партии "Народное единство" ("Лаики энотита", ЛАЭ) Панайотис Лафазанис, экс-соратник действующего премьер-министра Алексиса Ципраса.

Нужно отметить, что фрау Меркель особо вызывает раздражение у греков, которые винят именно ее в том, что с 2010 г. Греция вынуждена проводить политику жесткой экономии и быть в долговой кабале и от ЕС, и от Берлина в частности.

Также немецкий канцлер нежелательна в Элладе еще и потому, что она помогает с давлением и шантажом при голосовании по Преспанскому соглашению, которое открывает Македонии путь в Евросоюз и НАТО.

Меркель прибыла с двухдневным визитом в Афины вечером в четверг, 10 января. Последний раз она была в греческой столице четыре года назад.

На сегодняшних переговорах фрау признала моральную ответственность Берлина за преступления нацистов во время оккупации Греции, но никак не отреагировала на требование греков возместить ущерб и вернуть так называемый оккупационный заем. Афины оценили свои общие потери в довольно внушительную сумму – более чем в €300 миллиардов.

Однако президент Греции Прокопис Павлопулос, юрист по образованию, настаивает на своем и не стал молчать перед канцлером: "Мы считаем, что греческие претензии юридически действуют и могут быть взысканы через суд. Этот вопрос может быть урегулирован в международных судах".

Елена УСОВА
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