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Захарова ответила Климкину на разрыв соглашений

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев угрожает жестким визовым режимом для россиян
Украина сама себе роет яму, обрывая связи с Россией

Страдают от безумства власти Незалежной не чиновники, в головах которых созревают абсурдные идеи, а обычные люди. Так спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова ответила на заявление главы украинского МИД Павла Климкина, который хвастался уничтожением двусторонних соглашений.

"Удар от диких действий киевского режима принимает на себя украинский народ", – констатировала спикер дипведомства, отметив "деструктивную политику киевского режима", передает Life.ru.

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Впрочем, об этом было сказано немало. Сама Захарова не раз комментировала выходки украинского правительства.  

"Это не только недальновидно, но разрушительно для экономики прежде всего Украины", – заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Климкин похвалился, что на Украине в топку отправили 49 межгосударственных, межправительственных межведомственных и межрегиональных документов, еще больше – ждут своей очереди.

Оксана ПОДТУРКИНА
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